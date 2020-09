Bernardo Silva admite que Portugal tem a "responsabilidade" de reconquistar Liga das Nações

A seleção nacional, atual detentora da Liga das Nações, inicia a defesa do troféu frente à Croácia, no Estádio do Dragão.

Bernardo Silva, médio português, admite que o jogo frente à vice-campeã mundial não vai ser fácil, por ser uma equipa que "gosta de ter a bola".

O jogador admite que Portugal tem a "responsabilidade" de reconquistar a Liga das Nações, e que as "expectativas são altas" uma vez que a seleção é a atual campeã da Europa.

Reunidos novamente passo oito meses, Bernardo Silva não esconde a satisfação de voltar a estar com os colegas.

