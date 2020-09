Guarda-redes do FC Porto Mbaye sofre lesão grave durante o treino

O guarda-redes Mouhamed Mbaye sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo no treino desta quinta-feira, anunciou o FC Porto, campeão da I Liga portuguesa de futebol.

O guardião senegalês, um dos quatro da equipa principal dos 'dragões', sofreu durante o treino uma entorse no joelho esquerdo, da qual resultou uma rotura do ligamento cruzado anterior.

No site oficial do clube, o plantel e toda a estrutura técnica do FC Porto desejaram "as melhoras ao guarda-redes", não tendo sido avançado o tempo de paragem previsto.