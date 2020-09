Seleção já está no Porto para iniciar defesa do título da Liga das Nações

Esta quinta-feira fica marcada pela dispensa de Renato Sanches e pela lesão de Cristiano Ronaldo, que está em dúvida para o jogo devido a uma infeção num dedo do pé direito. Na antevéspera do jogo, o capitão de Portugal fez apenas tratamento à mazela que o impede de treinar.

É no estádio do Dragão que Portugal vai começar a defesa do título da Liga das Nações conquistado em 2019. O jogo com a Croácia está marcado para este sábado às 19h45. À mesma hora, a Suécia joga com França no outro jogo do grupo três da Liga das Nações.