Portugal começa este sábado a defender o título da Liga das Nações conquistado em 2019, num jogo frente à Croácia.

A grande dúvida para o encontro está centrada na utilização de Cristiano Ronaldo, que tem uma infeção no pé e pode não ir a jogo.

A partida está marcada para as 19:45 no Estádio do Dragão.