FPF aceitou candidatura do Desportivo das Aves ao Campeonato de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aceitou a inscrição de uma equipa sénior da SAD do Desportivo das Aves na próxima edição do Campeonato de Portugal, cujo sorteio decorre às 16:45 desta sexta-feira.

"Enquanto não finalizassem todos os prazos possíveis de recurso, a Liga de clubes não podia dar como certa a nossa descida na secretaria. Isso lá aconteceu e tivemos até quinta-feira para inscrever a equipa. O processo foi entregue e penso que está tudo bem", explicou à Lusa a acionista Estrela Costa, horas antes de ver o processo deferido.

A SAD do Desportivo das Aves falhou a regularização de salários ao longo da última temporada e consumou no relvado a descida ao segundo escalão, tendo reprovado os requisitos de licenciamento das provas profissionais de 2020/21 junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e dispensado o recurso para o Conselho de Justiça da FPF.

Face às rescisões unilaterais de 15 jogadores e das equipas técnicas dos plantéis principal e sub-23, a administração do chinês Wei Zhao acatou a despromoção por via administrativa ao Campeonato de Portugal e tem sido acompanhada pelo administrador judicial provisório António Dias Seabra, já que beneficia de um Processo Especial de Revitalização (PER).

"Temos duas pastas completamente diferentes. Uma refere-se ao Aves, que desceu, e temos essa ferramenta para nos ajudar a reestruturar o clube, apesar da perda de autonomia financeira. Contudo, continuamos em cima da gestão desportiva e estamos a trabalhar para formar uma equipa competitiva e começar os treinos", apontou.

Estrela Costa contabiliza 17 jogadores nos quadros da SAD dos nortenhos e preferiu aguardar pela divulgação do novo treinador, sabendo que as oito séries do terceiro escalão do futebol nacional vão arrancar à porta fechada em 20 de setembro, estando a FPF e os 96 clubes encarregues de avaliarem o risco de contágio pela covid-19.

"Todos estão expectantes para ver se realmente os prazos que estão a ser postos em cima da mesa serão cumpridos. Do nosso lado, estamos a unir esforços para nos revitalizarmos financeira, administrativa e desportivamente e levantar outra vez a Aves SAD. É aquilo que nos interessa neste momento e ao próprio clube também", frisou.

A administração de Wei Zhao tem um protocolo firmado com a direção de António Freitas para a utilização do Estádio do CD Aves, que "precisa de benfeitorias e manutenção, sobretudo ao nível do relvado", custos "muito caros para um clube em revitalização" e que levam a SAD a ponderar a mudança para outro recinto nos arredores de Vila das Aves.

"Não será boa solução jogarmos lá, porque é um estádio de uma dimensão brutal para a nossa dimensão atual. O assunto está com o departamento jurídico e o administrador do PER. Se ele nos alertar que esta despesa tem de ser revista, mudamos de relvado ou efetivamente de estádio", avisou a acionista maioritária da Galaxy Believers.

A empresa controla 90% dos nortenhos e viu na terça-feira o clube anunciar a inscrição de uma equipa sénior na II Divisão distrital da Associação de Futebol do Porto, cuja fase regular da Série 1 começa em 18 de outubro, com a receção ao Marechal Gomes da Costa, querendo "salvaguardar a honra e bom nome" face ao distanciamento da SAD.

"Somos mais ou menos o novo Belenenses. Não há uma separação, mas percursos completamente diferentes. O clube tem uma coletividade e nós temos uma sociedade desportiva. Claro que seria tudo mais favorável se tivéssemos um bom relacionamento. Seja como for, para nós conta muito pouco estar ou não com o clube", finalizou.

O elenco de António Freitas apresentou no Tribunal da Comarca de Santo Tirso ações de destituição e despejo dos órgãos sociais da SAD, estando a preparar uma assembleia-geral extraordinária, destinada a esclarecer os associados sobre a época 2020/21 e a situação financeira encontrada após o triunfo nas eleições de 27 de junho.