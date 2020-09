Nakajima ausente do treino do FC Porto devido a fadiga muscular

O futebolista japonês Nakajima, em gestão de esforço devido a fadiga muscular, falhou hoje as duas sessões de treino do campeão da nacional FC Porto, com vista à preparação da temporada 2020/21.

Segundo o boletim clínico dos dragões, para além do japonês, que na época passada esteve afastado dos treinos após a retoma do campeonato, também os guarda-redes Marchesín e Mouhamed Mbaye, o defesa Marcano e o médio Fábio Vieira "estiveram entregues aos cuidados do Departamento de Saúde e limitaram-se a realizar tratamento às respetivas lesões".

Os jovens Francisco Meixedo, João Marcelo, Mor Ndiaye e Rodrigo Valente, todos da equipa B, e Gonçalo Machado, dos sub-19, integraram os trabalhos às ordens do treinador Sérgio Conceição.

Ausentes dos trabalhos, por estarem em representação das seleções, continuam Danilo, Sérgio Oliveira e Pepe, os três na seleção A de Portugal, e Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, Vítor Ferreira e João Mário, ao serviço do sub-21.

Os azuis e brancos voltam a treinar no sábado, novamente durante a manhã.