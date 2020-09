Benfica continua 100% vitorioso na pré-temporada

O Benfica, de Jorge Jesus, somou esta sábado o sexto triunfo em seis jogos na pré-temporada de 2020/21, ao vencer os franceses do Rennes por 2-0, num encontro disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, à porta fechada.

Pizzi, aos 33 minutos, na cobrança de uma grande penalidade sofrida pelo próprio, e Gabriel, aos 64, apontaram os tentos dos 'encarnados', que garantiram mais uma vitória na preparação da temporada, após os triunfos perante Estoril-Praia (4-1), Belenenses SAD (4-0), Farense (5-1), Bournemouth (2-1) e Sporting de Braga (2-1).

Sem poder contar com os internacionais, nas respetivas seleções, e com Helton Leite, Jardel e Taarabt, no boletim clínico, Jorge Jesus fez apenas uma alteração no 'onze' em relação ao jogo de quarta-feira com o Sporting de Braga, com o 'reforço' Pedrinho a entrar para o lugar do médio marroquino e a alinhar no apoio a Vinícius, com Pizzi a recuar para a posição 'oito', enquanto na defesa o 'capitão' André Almeida semanteve adaptado a central.

O Rennes chegou à Luz com a temporada a decorrer, tendo já realizado as duas primeiras jornadas do campeonato francês (empate 1-1 com o Lille e vitória 2-1 ao Montpellier), notando-se um ritmo mais elevado da equipa gaulesa no encontro, que beneficiou da primeira ocasião, num remate de primeira de Romain del Castillo a obrigar Vlachodimos a aplicar-se.

Contudo, a formação 'encarnada' deu boa réplica ao Rennes, numa primeira parte equilibrada, com poucas oportunidades de registo e golos anulados por fora de jogo dos dois lados, primeiro a Rafa, aos 22 minutos, e depois a Serhou Guirassy, aos 41, quando a equipa francesa já se encontrava em desvantagem.

Através de uma grande penalidade, que Pizzi sofreu, foi o próprio a encarregar-se da cobrança e a apontar o único golo do primeiro período, aos 33, com Romain Salin, antigo guarda-redes de Sporting, Marítimo, Rio Ave e Naval, a adivinhar o lado, mas a bola foi bem colocada.

Na segunda parte, a pressão alta implementada pelos comandados de Jorge Jesus deu frutos, 'confinando' o Rennes à sua primeira fase de construção e à procura de espaços para disparar à baliza. Num canto, o recém-entrado Gabriel cabeceou para o fundo das redes e ampliou a vantagem das 'águias', aos 64.

O médio brasileiro entrou muito bem na partida e, quatro minutos depois, encontrou Everton sozinho com um passe 'picado' fantástico por cima da defensiva francesa, mas o compatriota, com um mau domínio, não aproveitou a grande ocasião.

A cerca de 15 minutos para o fim, Jorge Jesus promoveu a estreia do avançado uruguaio Darwin Núñez, bem como o regresso de Grimaldo, lesionado durante vários meses, em múltiplas substituições que aumentaram ainda mais o domínio do Benfica, perto do terceiro golo num remate de Diogo Gonçalves aos 86, para boa defesa de Salin.