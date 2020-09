A Seleção Nacional de futebol já deixou o hotel, no Porto, onde estava alojada e está a caminho do Estádio do Dragão.

A equipa das quinas defronta a Croácia a partir das 19h45 num jogo a contar para a Liga das Nações.

Cristiano Ronaldo vai falhar a partida por causa de uma infeção no pé e nem sequer foi convocado por Fernando Santos.

Sérgio Oliveira vai usar a camisola com o número sete, no lugar do capitão português.