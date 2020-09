Avançado brasileiro Evanilson sai do Fluminense para clube português

O futebolista brasileiro Evanilson vai transferir-se para um clube em Portugal, anunciou hoje o Fluminense, sem poder indicar o destino, que, de acordo com a imprensa brasileira, deverá ser o FC Porto.

"Evanilson assina com clube de Portugal", pode ler-se na página do clube do Rio de Janeiro na Internet, acrescentando que "tentou a permanência do atleta até ao final do campeonato brasileiro [em dezembro], mas o clube português não se mostrou flexível e exigiu a ida de forma imediata".