Foden e Greenwood dispensados da seleção inglesa após encontro com mulheres

Os futebolistas Phil Foden e Mason Greewood foram dispensados da seleção inglesa de futebol, que na terça-feira defronta a Dinamarca, por terem violado as regras sanitárias estabelecidas devido à covid-19, anunciou esta segunda-feira o selecionador Gareth Southgate.

"Infelizmente, esta manhã fui informado de que os dois jogadores quebraram as regras impostas devido à covid-19, no que diz respeito ao nosso espaço seguro" disse o técnico, acrescentando: "Por isso, tivemos de tomar a decisão de os proibir de viajar e treinar com a equipa".