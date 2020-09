Itália é líder isolada do Grupo 1 da Liga das Nações após vitória na Holanda

A Itália já comanda isolada no Grupo 1 da Liga das Nações, após uma vitória justa por 1-0 sobre a Holanda, hoje em Amsterdão, elevando para 16 a sua série de jogos sem perder.

Com mais este sucesso, na segunda jornada da fase de grupos da Liga das Nações, os 'azzurri' estão há dois anos sem derrotas, totalizando nesse período 13 vitórias e três empates.

Os comandados de Roberto Mancini não contaram com Marco Verratti, mas em contrapartida apresentaram Nicola Barella em grande forma.

O único golo do jogo foi mesmo de Barella, de cabeça e a passe de Immobille, aos 45+1 minutos.

A Holanda, com a maioria dos titulares a transitar da linha que defrontou a Polónia há três dias, foi uma equipa cansada, sem grandes ocasiões para ultrapassar o melhor rigor tático transalpino.

Única nota má para os italianos, a saída por lesão de Nicolo Zeniolo, tocado no joelho esquerdo.

Ao mesmo tempo e para o mesmo grupo, a Polónia relançou-se na corrida pelo primeiro lugar, com uma vitória por 2-1 sobre a Bósnia-Herzegovina, em Zenica.

Adiantaram-se os bósnios aos 24 minutos, com uma grande penalidade convertida por Hajradinovic.

O primeiro golo polaco surgiu imediatamente antes do intervalo, por Glick, e o segundo, a valer os três pontos preciosos, a chegar aos 67, marcado por Grosicki.

Os resultados de hoje 'equilibraram' um pouco as contas do grupo, em que se destaca ligeiramente a Itália, com quatro pontos. Holanda e Polónia seguem com três e a Bósnia-Herzegovina está com um.

Apenas o Grupo 1 esteve hoje em ação na divisão principal da Liga das Nações, as outras partidas foram de escalões inferiores e na Liga B sobressai a goleada de 5-1 da Noruega na Irlanda do Norte.

No campo dos britânicos, melhor fez a Escócia, que ganhou por 2-1 à República Checa, em Olomouc, numa partida em que os checos foram obrigados a estrear nove jogadores, depois de vários casos de covid-19.

A Roménia superou a Áustria, por 3-2, e Israel e Eslováquia empataram 1-1.

Na Liga C, a Bielorrússia ganhou 2-1 ao Cazaquistão e a Lituânia por 1-0 à Albânia. Não se disputaram jogos para a Liga dos menos fortes, a D.