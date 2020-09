Portugal Masters: Tommy Fleetwood regressa a Vilamoura

O inglês Tommy Fleetwood, antigo líder do ranking do circuito europeu de golfe, vai disputar a 14.ª edição do Portugal Masters, que decorrerá em Vilamoura entre quinta-feira e domingo, anunciou hoje a organização.

Tommy Fleetwood, estrela da Ryder Cup e ex-campeão da Corrrida para o Dubai, regressa ao Portugal Masters, depois das participações em 2012 e 2016.

O inglês, atual 16.º classificado do ranking mundial, foi coroado número um do European Tour em 2017, e no ano seguinte estreou-se na Ryder Cup, somando quatro pontos, em cinco possíveis, ao serviço da seleção da Europa que derrotou a sua congénere dos Estados Unidos.

A última vitória do detentor de cinco títulos do European Tour aconteceu no Nedbank Golf Challenge, no ano passado, levando-o a terminar a época como segundo na Corrida para o Dubai.

"Estou desejoso de voltar ao Dom Pedro Victoria Golf Course. É uma zona linda do Mundo e tenho memórias bonitas de quando joguei ali no passado", disse Fleetwood, em declarações à organização, admitindo que o Portugal Masters "será o local ideal na Europa para defrontar uma boa lista de participantes, antes de rumar ao US Open na semana seguinte".

Torneiro não terá público presente

À semelhança do que tem sucedido em todos os torneios do calendário retificativo de 2020, o Portugal Masters estará sujeito ao Programa de Segurança e Saúde do European Tour (COVID-19 Health Strategy) e, por isso, será disputado sem público.

A organização do torneio anunciou, entretanto, que vai realizar-se pela primeira vez, desde a retoma da competição, o Pro-Am, competição que junta profissionais e amadores, "com um evento-piloto, em ambiente controlado, a decorrer no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, na quarta-feira".

"Uma reduzida lista de 48 amadores competirá em 24 equipas, cada qual com dois amadores, ao contrário dos três habituais, mais um profissional. Foi o resultado do trabalho do European Tour em estreita colaboração com o Turismo de Portugal, numa parceria que visou trazer de volta o popular conceito de Pro-Am à quarta-feira, a título experimental", refere a organização.

O evento tradicional das quartas-feiras nas semanas da "Race to Dubai" sofreu uma pausa provocada pelas restrições sanitárias implementadas pelo European Tour, devido à pandemia de Covid-19.