US Open. Serena Williams apura-se para os quartos de final

A tenista norte-americana Serena Williams, terceira cabeça de série, qualificou-se esta segunda-feira para os quartos de final do Open dos Estados Unidos, ao derrotar a grega Maria Sakkari, 15.ª pré-designada.

Em Nova Iorque, Williams garantiu a 17.ª presença nos quartos de final do quarto torneio do 'Grand Slam', com um triunfo por 6-3, 6-7 (6-8), 6-3, em duas horas e 27 minutos, perante Sakkari, que se estreava na quarta ronda de um 'major'.

Com 23 títulos em torneios do 'Grand Slam', Serena Williams, de 38 anos, vai agora defrontar a búlgara Tsvetana Pironkova ou a francesa Alizé Cornet.