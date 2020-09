Sporting termina época com resultados positivos de 12,5 milhões de euros

A SAD do Sporting terminou a temporada 2019/20 com um resultado líquido positivo de cerca de 12,5 milhões de euros (M€), de acordo com o relatório e contas publicado na segunda-feira.

De acordo com o documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD 'leonina' terminou a última temporada com um resultado líquido de 12,521 M€, melhorando em relação ao período homólogo, que tinha sido um resultado negativo de 7,9.

Nesta rubrica, destaque para a venda de Bruno Fernandes para o Manchester United, por 55 ME, mais 25 em variáveis por objetivos (já foram pagos 3 M€), assim como as saídas de Raphinha (21 M€) e Thierry Correia (12 M€).

Outro dos fatores que levou à melhoria dos resultados foi a redução da massa salarial em 12%, um decréscimo de cerca de 8,3 milhões de euros, que, de acordo com a SAD do Sporting, poderia ter sido maior, não fossem os 7,119 M€ pagos em indemnizações.

Ainda não registado estão os 16,5 M€ que Rafael Leão foi obrigado a pagar pela resolução ilícita do contrato de trabalho, após a invasão da Academia de Alcochete.

O volume de negócios dos 'leões' atingiu os 175,5 M€ (período homólogo tinham sido 151,6), enquanto o passivo foi reduzido em 26,2 ME (23,3 ME devido à amortização de dívida bancária), estando atualmente nos 298.624 ME.

Os 'leões' preveem ainda um impacto negativo de 3,7 M€ devido à pandemia de covid-19.