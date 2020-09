UEFA vai reembolsar televisões em 575 milhões de euros face à interrupção das competições

A UEFA vai reembolsar as cadeias televisivas em 575 milhões de euros, devido à interrupção da Liga dos Campeões e Liga Europa, provocada pela pandemia de covid-19, informou esta terça-feira o presidente da European Club Association (ECA), Andrea Agnelli.

"Estamos em processo de finalização das contas com a UEFA, com uma redução de cerca de 575 ME para as competições internacionais de clubes", disse Agnelli, na assembleia bianual da ECA, referindo-se ao valor a entregar às cadeias televisivas.