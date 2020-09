Evanilson, a mais recente contratação do FC Porto para o ataque da equipa, já está em Portugal.



O avançado brasileiro de, 20 anos, será submetido a exames médicos antes de assinar por cinco épocas com os dragões.

A transferência ficou fechada por cerca de oito milhões de euros e os portistas ficam com uma percentagem maioritária do passe do jogador.

Evanilson é o quinto reforço da equipa para o ataque à nova temporada.