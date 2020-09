Evanilson oficializado no FC Porto

O FC Porto oficializou esta quarta-feira a contratação de Evanilson para o ataque da equipa azul e branca. O avançado brasileiro de, 20 anos, assinou por cinco épocas com os dragões.

A transferência ficou fechada por cerca de oito milhões de euros e os portistas ficam com uma percentagem maioritária do passe do jogador.

Evanilson, contratado ao Fluminense, é o quinto reforço da equipa para o ataque à nova temporada. Junta-se a Carraça, Cláudio Ramos, Zaidu e Taremi no lote de reforços dos dragões para a temporada 2020/21.

O jovem avançado considerou o FC Porto um “gigante do futebol europeu” e confidenciou estar a viver “um sonho de criança”, revela o site do FC Porto.