Lucro da Benfica SAD cresce quase 50%

O resultado líquido da Benfica SAD ascendeu a 41,7 milhões de euros no exercício de 2019/20, uma subida homóloga de 48,7%, no melhor ano de rendimentos de sempre, marcado pela venda 'milionária' de João Félix, revelaram esta quarta-feira os encarnados.

O lucro obtido é o segundo maior da história da sociedade gestora do futebol profissional do Benfica, apenas superado pelos 44,5 milhões de euros registados em 2016/17, naquele que é o sétimo ano consecutivo com resultados positivos.

Quanto ao resultado operacional, houve uma melhoria de 65,5%, para 54 milhões de euros, segundo os números disponibilizados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas da Benfica SAD ascenderam a 294,4 milhões de euros, um novo máximo, correspondente a um aumento de 20,5% face ao exercício anterior.