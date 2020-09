Bola da Supertaça europeia de futebol vai ter desenho de menina portuguesa

A bola da Supertaça europeia de futebol será coberta por desenhos de 18 crianças, entre os quais o da portuguesa Sara, que descreve o futebol como "amizade e união".

"A minha atividade favorita é jogar futebol com as minhas amigas. Para mim, o futebol é amizade e união. Tentei demonstrar isso com o meu desenho. É um campo de futebol com corações e raparigas de mãos dadas", disse Sara, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Sara foi uma das cerca de 200 crianças a responder ao desafio lançado pela Fundação das Crianças da UEFA, juntamente com organizações parceiras, de enviar desenhos que demonstrassem o significado que o futebol tem nas suas vidas.

Sara integrou o programa Brincar de Rua da ONG Ludotempo, que nasceu em Leiria e foi recentemente premiado pela UEFA, por proporcionar às crianças a prática desportiva num ambiente seguro,

O antigo internacional português Luís Figo aplaudiu a iniciativa da UEFA.

"É uma iniciativa fantástica que permite que crianças tenham um impacto num dos mais importantes jogos do calendário da UEFA", disse o antigo jogador, que é um dos apoiantes da organização, que apoia mais de 250 projetos que ajudam crianças em todo o planeta.

A bola com os 18 desenhos vai rolar em 24 de setembro no estádio Puskas, em Budapeste, no jogo que oporá o Bayern de Munique, detentor da Liga dos Campeões, ao Sevilha, que conquistou a Liga Europa.