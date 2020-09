Portugal Masters: Steven Brown defende título com nove portugueses em prova

A 14.ª edição do Portugal Masters em golfe arranca hoje no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, onde o inglês Steven Brown vai defender o título e Portugal vai estar representado por nove golfistas.

Depois de conquistar a manutenção no Circuito Europeu com a vitória de há um ano, Steven Brown vai iniciar a sua exibição na mesma formação do antigo campeão dinamarquês (2017), Lucas Bjerregaard, e do sul-africano Brandon Stone, todos com tee-shot marcado para as 11:55 no tee do buraco 1.

O primeiro português a sair para o campo algarvio (Par 71) é Vítor Lopes, que, às 7:35, integra a primeira formação da ronda inaugural com o dinamarquês Martin Simonsen e o francês Mathieu Fenasse.

Logo após a saída de Vítor Lopes, é a vez de Pedro Figueiredo, às 7:45, e Ricardo Melo Gouveia, dez minutos mais tarde, darem início à participação no evento português do European Tour, que decorrerá sem público, devido à pandemia provocada pela covid-19.

Enquanto o amador Pedro Lencart tem tee shot agendado para as 8:35 e Tomás Bessa para as 9:10, Miguel Gaspar é o último dos representantes nacionais a partir para a primeira ronda durante a manhã, mais precisamente às 11:15 minutos.

Os profissionais Ricardo Santos, Tomás Santos Silva e José Filipe Lima integram, por sua vez, a segunda metade do field, composto por 132 jogadores, e só entram em ação após as 12:15.

Já o inglês Tommy Fleetwood, vencedor da Corrida para o Dubai em 2017 e uma das maiores figuras da seleção europeia da última edição da Ryter Cup, assinalará o seu regresso a Portugal a partir das 8:05, na companhia do norte-americano John Catlin, campeão no domingo do Estrela Damm N.A. Andalucia Masters, no Real Club de Valderrama, em Sotogrande, e do chinês Haotong Li.