Premier League adia realização de jogos-teste com público

A Liga inglesa de futebol adiou a realização dos jogos-teste com público devido às novas restrições impostas pelo governo britânico na luta contra a pandemia da covid-19, numa altura em que se verifica um aumento de casos no país.

Em declarações aos jornalistas locais, um porta-voz da Premier League explicou que a limitação de apenas 1000 adeptos nos estádios, uma das novas medidas do executivo liderado por Boris Johnson, não justifica a execução de jogos-teste, visto que "não será possível verificar a eficácia das novas regras".

Os jogos da liga inglesa vão decorrer à porta fechada pelo menos até 01 de outubro, data em que o governo britânico e as entidades ligadas ao futebol vão discutir e avaliar a possível introdução de público nas bancadas.

De acordo com a Premier League, a realização de jogos sem público tem trazido um prejuízo de mais de 100 milhões de libras (110 milhões de euros) por mês aos campeonatos profissionais (os primeiros quatro escalões) e cerca de 100 mil empregos dependem das atividades dos dias dos jogos, como barracas de comida e lojas de venda de artigos desportivos.

A edição 2020/21 da liga inglesa arranca oficialmente no sábado, com destaque para a receção do campeão Liverpool ao recém-promovido Leeds United.

Reino Unido regista mais de 3.500 novos casos diários de covid-19

O Reino Unido registou 3.539 novas infeções e mais seis mortes relacionadas com a covid-19 nas últimas 24 horas, informou esta sexta-feira o Ministério da Saúde britânico.

Na quinta-feira, tinham sido registadas 2.919 novas infeções e 14 mortes.

O total acumulado desde o início da pandemia covid-19 no Reino Unido passou hoje para 361.677 casos de contágio confirmados e para 41.614 óbitos num período de 28 dias após um teste positivo.

Um estudo da universidade Imperial College publicado hoje sobre os níveis de infeção em Inglaterra revelou que o número de casos tem estado a duplicar todos os sete a oito dias desde 22 de agosto.

Dos resultados de testes a cerca de 150.000 voluntários, os cientistas estimam que 13 pessoas por 10.000 foram infetadas em Inglaterra, em comparação com quatro pessoas por 10.000 entre 24 de julho e 11 de agosto de 2020.

O aumento está a ser verificado em todo o país e em todos os grupos com menos de 65 anos, em especial na classe etária dos 18 a 24 anos.

Significativamente, daqueles que testaram positivo, 65% dos participantes alegaram não ter sofrido sintomas no dia do teste ou nos sete dias anteriores.

O estudo indica que o índice de transmissibilidade efetivo (Rt) em Inglaterra poderá estar em 1,7, mas os especialistas que aconselham o governo estimam que no Reino Unido se situe entre 1 e 1,2, acima do valor considerado seguro.