André Silva marca na vitória do Eintracht na Taça da Alemanha

O avançado internacional português André Silva e o holandês Bas Dost apontaram este sábado os golos da vitória por 2-1 do Eintracht Frankfurt frente ao Munique 1860, na primeira eliminatória da Taça da Alemanha em futebol.

André Silva inaugurou o marcador aos 51 minutos, a passe de Bas Dost, antigo avançado do Sporting, que pouco depois (56) aumentou a vantagem.

O golo da formação de Munique, da terceira divisão germânica, foi apontado por Phillipp Steinhart, aos 78 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

Nos jogos disputados durante a tarde, não se verificaram grandes surpresas, com o Leipzig a impor-se por 3-0 no terreno do Nuremberga, despromovido à segunda divisão na temporada passada.

O resultado mais dilatado foi obtido pelo Borussia Mönchengladbach que goleou o Oberneuland por 8-0, enquanto o Augsburgo se impôs por 7-0 ao Eintracht Celle e o Wolfsburgo venceu no terreno do Union Fürstenwalde por 4-1.