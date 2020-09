Bis de Ricardo Horta e lesões de Paulinho e Gaitán na vitória do Braga

Dois golos de Ricardo Horta deram este sábado a vitória ao Sporting de Braga sobre o Farense, 2-0, no último teste de ambas as equipas antes de se estrearem na I Liga de futebol.

O extremo, que entrou a substituir Gaitán aos 23 minutos, devido a lesão do internacional argentino, marcou o primeiro aos 32 minutos e o segundo aos 62, com dois remates fortes já bem dentro da área.

O jogo ficou ainda marcado por outra lesão, de Paulinho, pouco antes (17 minutos), situações aparentemente musculares que serão reavaliadas nos próximos dias, mas que colocam os dois jogadores em dúvida para o jogo inaugural na I Liga, daqui a uma semana, diante do campeão nacional FC Porto, no Estádio do Dragão.

O Farense, que na primeira jornada desloca-se a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense (domingo), mostrou ainda muitas dificuldades na construção do jogo, tendo criado raras situações de perigo na baliza contrária.

Menos de dez minutos depois de entrar, Ricardo Horta inaugurou o marcador, 'fuzilando' Defendi após Bura falhar o corte no 'coração' da área (32).

Pouco depois, Falcão, de cabeça, obrigou Matheus a grande defesa (34), no melhor lance dos algarvios em todo o jogo.

A segunda parte abriu com um falhanço de Fransérgio, de cabeça, após bom cruzamento de Sequeira (47) e, aos 59, André Horta, com a 'colaboração' de Bura quase fez o segundo.

Logo a seguir, o médio esteve novamente perto do golo, mas um corte espetacular de Cássio, sobre a linha de baliza, impediu-o. Na sequência, a bola sobrou para o irmão Ricardo que, na zona frontal, voltou a 'disparar' sem apelo.

Um livre direto de Ryan Gauld que 'assustou' Matheus (76) foi a exceção de um Farense praticamente inofensivo a atacar, apesar de ter tido um pouco mais de bola nesta fase.