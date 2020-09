Acuña a caminho do Sevilha por cerca de 10 milhões de euros

O Sporting e o Sevilha estão a ultimar os detalhes da transferência do futebolista Marcos Acuña, por quem a equipa espanhola vai pagar cerca de 10 milhões de euros, mais dois milhões por objetivos, anunciou hoje a agência EFE.

Segundo fontes da negociação citadas pela agência espanhola, o internacional argentino já acertou os detalhes para assinar um contrato de quatro temporadas com a equipa espanhola e está previsto que nos próximos dias se junte ao plantel do Sevilha, vencedor da Liga Europa, que é treinado pelo ex-FC Porto Julen Lopetegui.

Acuña, de 28 anos, chegou ao Sporting no início da época 2017/18, proveniente dos argentinos do Racing Club, e ao serviço dos 'leões' alinhou em 135 jogos, apontando nove golos.

O jogador tem estado afastado dos trabalhos de pré-época da equipa orientada por Rúben Amorim e não participou no estágio que o grupo realizou no Algarve, trabalhando à parte do restante plantel.