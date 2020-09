Vasco Vilaça conquista medalha de prata em prova da Taça do Mundo de triatlo

O português Vasco Vilaça conquistou hoje a medalha de prata na prova da Taça do Mundo de triatlo disputada em Karlovy Vary, na República Checa, uma semana depois de se ter sagrado vice-campeão mundial da modalidade.

Vasco Vilaça terminou a prova com o tempo total de 1:52.20 horas, a apenas seis segundo do vencedor, o francês Vicent Luís, que na semana passada revalidou o título de campeão do mundo.

Hoje, o português marcou 17.34 minutos nos 1.500 metros de natação, 1:02.18 horas nos 40 quilómetros de ciclismo, e 31.35 minutos nos 10 quilómetros de corrida.

O outro português em prova, Ricardo Batista, de 17 anos, terminou a prova, na qual o belga Jelle Geens completou o pódio (1:52.34), na 15.ª posição.