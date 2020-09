GNR recupera caiaque furtado de Fernando Pimenta

A Guarda Nacional Republicana, revelou, no passado domingo, ter recuperado o caiaque do canoísta português, Fernando Pimenta, que tinha sido furtado no dia 24 de março, em Vila do Conde.

Em comunicado enviado às redações, o Comando Territorial do Porto indicou que "através do Núcleo e Investigação Criminal" foram desenvolvidas "diligências policiais de investigação" que levaram à identificação de um homem de 48 anos, que foi constituído arguido.

Numa publicação partilhada através do Instagram, Fernando Pimenta agradeceu à GNR por ter recuperado o caiaque no qual se sagrou bicampeão do mundo em 2018.

Durante o mês de março, o canoísta português apelou à ajuda dos fãs para que pudesse recuperar o caiaque que, apesar do reduzido "valor monetário", tem "valor sentimental" para o atleta.