Champions. Abel Ferreira mostra-se feliz com a vitória do PAOK 

O PAOK derrotou esta terça-feira o Benfica, por 2-1, e assegurou a passagem aos play-offs da Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa após o jogo, Abel Ferreira deu os parabéns aos jogadores do PAOK pela vitória.

"Jogamos contra uma grande equipa que tem um dos melhores treinadores portugueses, se não o melhor da atualidade. Portanto, estamos de parabéns pelo jogo que fizemos."

O treinador do clube grego reconheceu ainda que seria mais complicado para o clube grego se fosse uma eliminatória a dois jogos.

A formação orientada por Abel Ferreira vai medir forças com os russos do Krasnodar no play-off de acesso à Liga dos Campeões.