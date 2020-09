Champions. Benfica perde com o PAOK e segue para a Liga Europa 

O Benfica perdeu esta terça-feira com os gregos do PAOK, por 2-1, não conseguindo um lugar nos play-offs da Liga dos Campeões. O clube da Luz segue agora para a Liga Europa.

O PAOK venceu com um autogolo de Vertonghen (63') e um golo do ex-benfiquista Zivkovic (75'), que rescindiu este mês contrato com as águias. Rafa Silva marcou pelo Benfica aos 94 minutos.

O duelo da terceira pré-eliminatória da Champions, disputada apenas a uma mão devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, foi também o primeiro jogo oficial do técnico Jorge Jesus desde que regressou ao comando dos encarnados.

Com esta eliminação, o Benfica é relegado para a fase de grupos da Liga Europa, na qual já está o Sporting de Braga, enquanto a formação orientada por Abel Ferreira vai medir forças com os russos do Krasnodar no 'play-off' de acesso à 'champions', este já a duas mãos.