Gonçalo Paciência emprestado ao Schalke 04 por um ano

O futebolista internacional português Gonçalo Paciência vai atuar na próxima temporada no Schalke 04, por empréstimo de um ano do Eintracht Frankfurt, anunciou esta terça-feira o emblema de Gelsenkirchen no sítio oficial na Internet.

Gonçalo Paciência, de 26 anos, passou as duas últimas épocas na formação de Frankfurt, tendo apontado 15 golos em 61 jogos, em todas as competições.

O Schalke 04 vai contar com o internacional português (dois jogos e um golo pela seleção nacional) durante uma temporada, tendo ficado com opção de compra do jogador. De acordo com a imprensa germânica, o valor ficou estabelecido em 11 milhões de euros.

Formado no FC Porto, Gonçalo Paciência esteve sempre ligado aos 'dragões' até 2017/18, época em que transferiu para o Eintracht Frankfurt. Nesse período, o avançado somou também empréstimos à Académica, Rio Ave, Vitória de Setúbal e Olympiacos.

O Schalke 04 terminou a última edição da 'Bundesliga' na 12.ª posição.