Neymar acusa Álvaro González de racismo. Villas-Boas defende jogador e confirma ameaças de morte

O treinador português André Villas-Boas, técnico do Marselha, defendeu esta terça-feira o defesa espanhol Álvaro González, acusado de racismo por Neymar na derrota do Paris Saint-Germain contra os marselheses (1-0), dizendo que o brasileiro "já acusou outros" erradamente.

Depois dos incidentes no final dessa partida, que provocaram cinco expulsões, incluindo a do internacional brasileiro, que acusou o defesa de lhe chamar "macaco", o jogador espanhol foi alvo de ameaças de morte, algo que Villas-Boas confirmou.

"Estamos ao lado do jogador e à procura de apurar a verdade. Temos a certeza de que o Álvaro não é racista, o Marselha é um clube multicultural. (...) As ameaças de morte são verdade e já informámos a polícia, está nas mãos deles. Estas são as consequências da acusação", atirou o técnico, em conferência de imprensa.