A luta dos atletas contra o racismo

A luta contra o racismo intensificou-se em todo o mundo depois de, em maio, um polícia norte-americano ter pressionado o joelho contra o pescoço de George Floyd, durante a sua detenção, indiferente às queixas de que não conseguia respirar.

Desde a divulgação das imagens nas redes sociais, têm-se sucedido os protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas e um pouco por todo o mundo.

Também os atletas não ficaram indiferentes e decidiram juntar-se ao movimento, ajoelhando-se durante o hino (movimento "Take the Knee"), boicotando as partidas, ou juntando-se aos protestos nas ruas.

Depois da morte de George Floyd, têm-se multiplicado os casos de negros mortos às mãos da polícia nos Estados Unidos.