Jorge Jesus: "Não estou arrependido em regressar ao Benfica"

O treinador Jorge Jesus disse esta quinta-feira "não estar arrependido" de regressar ao futebol português e ao Benfica, reconhecendo saber "que teria uma tarefa difícil", mas mostrou-se convencido de que vai fazer "uma equipa forte e com qualidade".

"Quando se toma decisões, e no futebol são sempre de risco, numa equipa como o Benfica, que em todos os objetivos joga para ganhar, estás a pôr a fasquia alta. Isso tem feito parte da minha carreira como treinador. Não tenho arrependimento em nada. Nunca me passou pela cabeça", disse o técnico.

Sobre a possibilidade da contratação de um avançado, Jorge Jesus disse que "não foi um pedido", garantindo que vai tentar adaptar os atacantes que tem no plantel às suas ideias.

"O que disse é que temos de ter um avançado que saiba atacar a última linha, que saiba ganhar espaço. O Vinícius e o Seferovic não têm essas características. Não são jogadores que saibam puxar o jogo. Isso é uma característica que com o Darwin acho que vamos ter. Dos três, tenho de arranjar forma de puxar essa característica, que para mim é muito importante", partilhou o técnico.

No regresso ao futebol português, Jorge Jesus vai orientar na sexta-feira o Benfica, na deslocação a casa do Famalicão, para a ronda inaugural da I Liga, numa partida que está agendada para as 19:00, e que terá arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.