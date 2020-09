Ranking da FIFA. Portugal sobe dois lugares e é quinto classificado

Portugal subiu duas posições e é quinto classificado no 'ranking' mundial da FIFA, publicado esta quinta-feira e que continua a ser liderado pela Bélgica, após as vitórias no arranque da Liga das Nações de futebol, sobre Croácia e Suécia.

A progressão da seleção portuguesa no 'ranking' contrasta com a 'queda' da Croácia, atual vice-campeã mundial e adversária de Portugal na Liga das Nações, que perdeu, precisamente, com a equipa das 'quinas' e com a França.

A seleção orientada por Fernando Santos arrancou a competição, na qual é campeã em título, com triunfos diante dos croatas, por 4-1, em 05 de setembro, no Porto, e na Suécia, por 2-0, em 08 de setembro.

No 'top 10' da FIFA foram essas as principais mudanças, com Portugal em quinto - tendo ultrapassado também o Uruguai, que caiu para sexto - e a Croácia a descer do sexto para o oitavo, tendo sido ainda superada pela Espanha, atual sétima poscionada.

Com a Bélgica a manter-se na frente, seguem-se França (segunda colocada), Brasil (terceiro) e Inglaterra (quarta), mantendo-se a hierarquia dos últimos meses.

As seleções sul-americanas na 'linha da frente' mantêm-se nos mesmos lugares, com a Argentina em nono e a Colômbia, orientada por Carlos Queiroz, em 10.º, apesar de não terem ainda competição, com exceção do Uruguai.

Com a pandemia de covid-19 a condicionar o calendário mundial, foi a Liga das Nações que permitiu as primeiras mexidas substanciais, com a Rússia a ter duas vitórias na Liga B e a capitalizar a maior subida, da 38.ª posição para a 32.ª (seis lugares).

As antigas campeãs mundiais Itália e Alemanha tiveram subidas ligeiras, de um lugar, com os transalpinos em 12.º e os germânicos em 14.º.

Em outras seleções lideradas por técnicos portugueses, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, subiu um lugar e é 39.ª, enquanto os Camarões, de António Conceição, e o Bahrain, de Hélio Sousa, mantiveram o 53.º e 99.º postos, respetivamente.