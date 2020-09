Sérgio Conceição partilhou alguns dos momentos importantes da carreira enquanto jogador e como treinador de futebol. Recordou o início quando perdeu os pais ainda muito jovem.



Em entrevista ao Expresso, o técnico do FC Porto revelou alguns pormenores da relação que tem com os jogadores e com o técnico do Benfica. Admite a sua influência, mas rejeita a ligação de mestre e aluno com Jorge Jesus.