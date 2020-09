O campeão FC Porto entrou da melhor forma na I Liga de futebol, ao bater por 3-1 o Sporting de Braga.

O antigo árbitro internacional Duarte Gomes faz a análise técnica dos lances do encontro:

No final da partida, Carlos Carvalhal considerou o resultado pesado para o Sporting de Braga. Sérgio Conceição disse que a vitória do FC Porto foi justa, e elogiou o empenho de Alex Telles, numa altura em que muito se fala da possível saída do jogador para Inglaterra.

As imagens do jogo