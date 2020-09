Está de regresso o campeonato nacional de todo-o-terreno.

A Baja do Pinhal, a primeira prova após o confinameto, teve lugar este fim de semana no distrito de Castelo Branco.

Os adeptos da modalidade esforçam-se por cumprir as regras do distanciamento durante o convívio para ver as máquinas e os pilotos favoritos.