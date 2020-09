Frederico Figueiredo conquista Troféu Joaquim Agostinho

O ciclista Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) conquistou este domingo o 43.º Grande Prémio Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho, ao vencer a segunda e última etapa.

"É uma vitória que já esperava há muito tempo, a minha primeira como ciclista profissional. Estou extremamente feliz. É um triunfo para desfrutar e para dedicar ao meu filho, que vai nascer em novembro. Só pensei nisso na reta da meta", disse o ganhador.

Figueiredo destacou-se no quilómetro final com Luís Gomes (Kelly/Simoldes/UDO) e o camisola amarela, Luís Mendonça (Efapel), mas este não aguentou o ritmo e chegaria a 13 segundos do vencedor, que bateu Gomes por um segundo.

Na geral final, Frederico Figueiredo ficou com cinco segundos de avanço para Luís Gomes e Luís Mendonça fechou o pódio a oito segundos.

"Trabalhámos para trazer a corrida sempre num ritmo elevado, de modo a que os adversários chegassem 'justos' à parte final. Isso aconteceu e eu tive a felicidade de não ter um azar como aqueles que me têm afetado", completou Frederico Figueiredo, após os 145,2 quilómetros entre o Turcifal e o Parque Eólico da Carvoeira.

A W52-FC Porto iniciou a tirada com dois homens nos três primeiros da geral, mas não conseguiu imiscuir-se na discussão da corrida, afetada por uma queda de João Rodrigues, somente com escoriações.