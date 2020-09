Diogo Jota é jogador do Liverpool. O internacional português assinou contrato por cinco temporadas. De acordo com a imprensa britânica, a transferência do jogador de 23 anos do Wolverhampton para o Liverpool fez-se por 45 milhões de euros.

Na carreira, o avançado já representou o Paços de Ferreira, o FC Porto, o Atlético de Madrid e o Wolverhampton, onde jogou nas últimas três temporadas. Agora junta-se ao campeão de Inglaterra, onde vai usar a camisola número 20.