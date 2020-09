Guarda-redes Beto reforça o Leixões

O guarda-redes internacional português Beto, de 38 anos, vai reforçar o Leixões por duas temporadas e irá já "integrar o plantel às ordens de Tiago Fernandes", o treinador, anunciou esta segunda-feira a SAD leixonense.

"No Dia Internacional da Gratidão, o que posso dizer é muito obrigado ao Leixões e seus adeptos. Neste momento, o que posso dizer é muito obrigado", disse o experiente guarda-redes, citado na rede social Facebook do Leixões, da II Liga portuguesa de futebol, e aí apresentando como um "ídolo dos adeptos leixonenses e referência no clube".