Marta Pen ganha milha em Barcelona

Marta Pen triunfou esta terça-feira na corrida feminina da milha do 'meeting' de atletismo Cidade de Barcelona, com uma marca que a coloca como segunda melhor do ano a nível mundial.

O registo de 4.31,73 minutos da atleta do Benfica só é superado esta época pelos 4.29,35 da alemã Katharina Trost.

No estádio Joan Serrahima houve outra portuguesa a correr a milha: a júnior bracarense Mariana Machado, que terminou quarta, com recorde pessoal em 4.34,24 minutos.

A marca da jovem atleta, de 19 anos, permite-lhe subir a sexta melhor portuguesa de sempre.