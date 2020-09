Seis futebolistas que jogam em Portugal convocados para particulares da seleção de Angola

Seis jogadores que atuam em Portugal integram convocatória da seleção angolana de futebol, orientada pelo português Pedro Gonçalves, para dois particulares em Portugal, de preparação para o apuramento a Taça das Nações Africanas CAN 2021.

Os palancas negras vão defrontar Moçambique (5 de outubro) e a Guiné-Bissau (13) em particulares em Portugal, em outubro, para preparar os encontros de novembro com a República Democrática do Congo, em Kinshasa, do grupo D da fase de qualificação para a CAN2021.

Para os encontros particulares de outubro, Pedro Gonçalves convocou 26 jogadores, entre os quais dois estreantes, Jerémie Bela (Birmigham) e Jonas Ramalho (Girona).

Os guarda-redes Kadu (Sporting de Espinho), Hugo Marques (Farense), o médio Show (Boavista) e os avançados Mateus (Penafiel), Gelson Dala (Rio Ave) e Fábio Abreu (Moreirense) são os jogadores que atuam em Portugal que estão convocados.