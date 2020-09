O Desportivo das Aves SAD abdicou da participação no Campeonato de Portugal, a terceira divisão de futebol português.

Devido às dívidas , não foi inscrito nenhuma atleta até quarta-feira, data final das inscrições. As negociações para a utilização do Estádio do Futebol Clube de Perafita, para a realização do jogos e treinos, também falharam.