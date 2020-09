Sporting e Rio Ave tentam alcançar fase de grupos da Liga Europa

Sporting e Rio Ave defrontam hoje Aberdeen e Besiktas, respetivamente, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, tentando prosseguir um caminho que os leve à fase de grupos e à companhia de Sporting de Braga e Benfica.

A equipa lisboeta está a viver um momento conturbado, com a deteção de 12 elementos da equipa principal infetados com Covid-19, entre os quais nove jogadores e o treinador Rúben Amorim, o que levou o Sporting a isolar-se num estágio no Algarve.

O jogo frente aos escoceses, no estádio José Alvalade (20:00), marca a estreia dos leões em jogos oficiais na nova época, depois de a partida frente ao Gil Vicente, da primeira jornada da I Liga, ter sido adiada devido a resultados positivos nos testes à Covid-19 nas duas formações.

Rio Ave vai jogar na Turquia

O Rio Ave tem passado ao lado da pandemia nesta fase inicial da época, mas encontrará na visita a Istambul (18:00) um adversário mais complicado de derrotar, que foi eliminado na fase de qualificação da Liga dos Campeões pelo PAOK, antes de o conjunto treinado pelo português Abel Ferreira repetir a façanha frente ao Benfica.

Caso se imponham nos jogos de hoje, Sporting e Rio Ave terão ainda de superar os vencedores dos jogos LASK-Dunajska Streda e AC Milan e Bodo/Glimt, respetivamente, no 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga Europa, na qual o Braga entrou diretamente e o Benfica por força da eliminação na 'Champions'.