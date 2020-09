O treinador do Boavista antevê um derbi difícil para amanhã, no Estádio do Bessa, mas assegura que a equipa axadrezada vai entrar em campo com raça e ambição para tentar conquistar os 3 pontos.

Vasco Seabra reconhece que a equipa tem de melhorar o jogo defensivo, mas conta com a vantagem da imprevisibilidade de ter um plantel renovado.