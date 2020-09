É oficial. Rúben Dias no Manchester City por 68 M€

O futebolista internacional português Rúben Dias transferiu-se do Benfica para os ingleses do Manchester City por 68 milhões de euros (M€), que poderão ser acrescidos de mais 3,6 M€, anunciou este domingo o clube lisboeta.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica informa que "chegou a acordo com o Manchester City para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Rúben Dias", pelo montante de 68 M€, que poderá ascender a 71,6 ME "dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Manchester City".

O Benfica precisa que "o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Manchester City".

Rúben Dias já tinha deixado entender no sábado que estaria de saída, quando comentou o jogo com o Moreirense o golo marcado no triunfo 'encarnado' por 2-0 da seguinte forma:

"Era um jogo muito especial para mim e conseguir fazer um golo neste jogo é ainda mais especial. É um momento especial e acredito que todas as pessoas já perceberam porquê",

O defesa central, de 23 anos, formado nas camadas jovens do Benfica, vai encontrar no Manchester City, treinado pelo espanhol Pep Guardiola, dois jogadores internacionais portugueses, o defesa João Cancelo e o avançado Bernardo Silva.

No Benfica, o único clube profissional que representou, Rúben Dias disputou 137 jogos e marcou 12 golos, tendo-se sagrado campeão nacional na época 2018/19 e conquistado a Supertaça portuguesa em 2019.

Na seleção portuguesa, pela qual tem 19 internacionalizações, ainda sem qualquer golo marcado, conquistou a Liga das Nações em 2018.