O Sporting estreou-se este domingo na I Liga portuguesa de futebol com uma vitória por 2-0 em Paços de Ferreira, em jogo da segunda jornada da prova, depois do adiamento do encontro da ronda inaugural, imposto pelas autoridades sanitárias.

Pepa reconheceu que a equipa não esteve bem durante o jogo e cometeu muito erros. Já Emanuel Ferro destacou o trabalho de equipa neste encontro e reforçou que a equipa vai estar preparada para quinta-feira jogar o play-off de acesso à Liga Europa.