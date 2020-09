Miguel Oliveira lamenta "desfecho inglório" no GP da Catalunha de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) lamentou este domingo o "desfecho inglório" que teve no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, onde desistiu, devido a queda, quando seguia no nono lugar.

"Foi um desfecho inglório. A queda aconteceu por falta de temperatura no pneu dianteiro. No 'warm up', experimentámos o pneu macio, mas vimos que não ia terminar a corrida. Arriscámos com o médio", disse o piloto da Tech3.