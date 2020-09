O FC Porto comemora esta segunda-feira 127 anos de existência. Sérgio Conceição foi distinguido pela segunda vez com o Dragão de Ouro para treinador do ano.

Pepe, defesa da equipa principal de futebol do FC Porto, foi também hoje galardoado com o Dragão de Ouro de Atleta do Ano e agradeceu a Pinto da Costa a "coragem" de o fazer regressar.