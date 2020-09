Benfica. As primeiras imagens de Otamendi em Lisboa

O defesa central Nicolás Otamendi chegou esta segunda-feira à noite a Lisboa para reforçar o Benfica.

As "águias" chegaram no domingo a acordo com o Manchester City para a contratação do futebolista internacional argentino por 15 milhões de euros.

À chegada, Otamendi não prestou quaisquer declarações aos jornalistas.

Nico Otamendi, de 32 anos, representou o FC Porto entre as épocas 2010/11 e 2013/14, tendo-se sagrado campeão nacional por três vezes (2011, 2012 e 2013), conquistado a Taça de Portugal e a Liga Europa, em 2011, e a Supertaça portuguesa em 2010, 2011, 2012 e 2013.

O defesa central foi contratado pelo Manchester City ao Valência em 2015/16, tendo sido um jogador influente nos 'citizens' nas últimas cinco temporadas, durante as quais conquistou dois títulos ingleses, em 2018 e 2019, e uma Taça de Inglaterra, em 2019, entre outros.

Na seleção argentina, Otamendi totaliza 70 internacionalizações e quatro golos marcados.