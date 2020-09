Mick Schumacher participa nos treinos livres da próxima corrida de Fórmula 1

O alemão Mick Schumacher, filho do antigo campeão mundial de Fórmula 1, participa na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio Eiffel, na Alemanha, próxima corrida do Campeonato do Mundo, ao volante de um Alfa Romeo.

Em comunicado, a Ferrari explica que Schumacher se junta a Callum Ilott na estreia, no próximo dia 09 de outubro, em Nurburgring, naquela que será a estreia numa prova de F1.

"Esta época, o ponto forte do Mick tem sido a consistência, liderando a Fórmula 2 com 191 pontos, com duas vitórias e dez pódios em 20 corridas", lê-se.

Já Callum Ilott é o segundo do campeonato que serve de antecâmara à F1, com 169 pontos.

Os dois fazem parte da academia de pilotos da Ferrari.

O GP Eifel será a 11.ª prova da temporada.